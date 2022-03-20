Признаки наступления весны на севере Тегерана

Большой базар Таджриша является одним из основных мест покупки жителей Тегерана накануне Новруза, что придает значительную красоту этому району.
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