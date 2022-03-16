Иран за последние три месяца купил 10 самолетов

"За последние три месяца Организация гражданской авиации Ирана купила 10 новых самолетов со средним возрастом 15-20 лет", сказал в среду Мохаммади Бахш на пресс-конференции.
"После заключения иранской ядерной сделки, Иран купил ряд самолетов Aribus и ATR, однако из-за отказа европейцев от выполнения своих обязательств и поставок запчастей для самолетов Ирану очень сложно техническое обслуживание самолетов", добавил он.
После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке США отозвали лицензии у Boeing и Airbus на продажу пассажирских самолетов в Иран.
Тегеран, 16 марта. ИРНА — Организация гражданской авиации Ирана за последние три месяца купила 10 новых самолетов со средним возрастом 15-20 лет. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади Бахш.
"За последние три месяца Организация гражданской авиации Ирана купила 10 новых самолетов со средним возрастом 15-20 лет", сказал в среду Мохаммади Бахш на пресс-конференции.
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