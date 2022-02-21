В Тебризе разбился военный самолёт

Глава Управления кризисными ситуациями провинции Восточный Азербайджан Мухаммад Багер Хонарбар в понедельник сообщил, что самолет врезался в автомобиль и стену здания школы, где на тот момент не было учащихся.

Истребитель F-5 упал возле школы и спортивного зала, которые на тот момент были закрыты. В результате падения погибло три человека — два пилота и один гражданин, находившийся в автомобиле. Разбившийся истребитель вылетел с базы Шахид Факури в Тебризе.

Командир авиабазы Шахида Факури в Тебризе генерал Реза Юсефи отметил, что пилот разбившего самолет предотвратил большой трагедии, направив самолет в безлюдную местность.

«Наши пилоты направили самолет в безлюдную местность, так как место крушения является густонаселенным районом, хотя они могли бы спасти себя», добавил он.

Самолет пропал во время тренировочной миссии, и из-за технических проблем пилот не смог посадить истребитель на посадочной полосе.

В настоящее время на место происшествия отправились спасатели, ведётся расследование.