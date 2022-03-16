В Тегеране паспорт вернули Загари-Рэтклиффу

Он в интервью ИРНА выразил надежду, что Загари-Рэтклифф вскоре сможет въехать из страны.

По его словам, в апреле 2021 года окончился тюремный срок британской подданной. Но вскоре после освобождения, Загари-Рэтклифф, была осуждена вновь – ее приговорили к году лишения свободы. Ей также запрещен выезд из страны в течение года после окончания тюремного срока.

Загари-Рэтклифф в последний год заключения находилась под домашним арестом в доме матери.

Напомним, в 2016 году сотрудница фонда Thomson Reuters Загари-Рэтклифф, которая имеет и британское подданство, и иранское гражданство, была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти и шпионаж в пользу иностранных государств.

Западные СМИ во вторник попытались связать дело об освобождении Загари-Рэтклифф с переговорами между Ираном и Великобританией по выплате долга перед Тегераном.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану £400 млн (около $480 млн) в качестве компенсации за сорванный контракт. Речь идет об истории с несостоявшимися поставками Ирану британских танков "Чифтен". Они были заказаны в Великобритании еще шахским режимом, но в связи с его падением и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.