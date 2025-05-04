Лидер Ирана: нет блага для исламской уммы превыше единства

Должностные лица и члены оргкомитета по вопросам Хаджа 2025 сегодня утром встретились с лидером Исламской революции аятоллой Хаменеи. Ниже приводятся основные тезисы выступления Верховного лидера Ирана:

* Хадж является единственным религиозным обязательством, форма, внешние проявления и структура которого носят стопроцентно политический характер.

* Хадж служит благу всего человечества, и нет блага для исламской уммы превыше единства.

* Будь исламская умма едина, событий в Палестине и Газе не произошло бы, и Йемен не оказался бы под таким давлением.

* Таваф (ритуальное хождение вокруг Дома Бога – ред.) учит человечество тому, что государственное управление, жизнь, экономика, семья и все аспекты бытия должны основываться на принципах единобожия. В таком случае не будет места жестокости, детоубийствам и проявлениям алчности, а мир превратится в цветущий сад.