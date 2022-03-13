Парламент Ирана призвал МИД не ограничиваться "фальшивыми крайними сроками Запада"

«Призываем иранскую команду переговорщиков не ограничиваться фиктивными крайними сроками Запада на текущих переговорах в Вене и сохранить национальные ресурсы и красные линии, не теряя времени», отмечается в заявлении иранских депутатов.

Указав на увеличение спроса Запада на энергоснабжение Ирана в условиях кризиса, иранские парламентарии отметили, что нельзя удовлетворить потребность США в снижении цен на нефть без обеспечения законных интересов Ирана.

Депутаты иранского парламента также призвал переговорщиков получить адекватные экономические, технические и политические гарантии от Соединенных Штатов, чтобы предотвратить незаконный выход страны из соглашения.

Они назвали сохранение основных элементов ядерной программы Ирана на родине сильнейшей гарантией того, что США не повторят своей ошибки в халатности.

«Отмена санкций должна быть комплексной и эффективной, снятие части санкций или только на бумаге не отвечает нашим национальным интересам. Гарантии должны быть не только законными, но и реальными», отмечается в заявлении.

Twitter: @irnarussian

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