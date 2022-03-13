13 мар. 2022 г., 09:08
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Глава МИД Ирака призвал к улучшению отношений с Ираном

Глава МИД Ирака призвал к улучшению отношений с Ираном

Тегеран, 13 марта, ИРНА – Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на встрече с замминистра иностранных дел Ирана Мохаммадом Шейхалэслами призвал к установлению наилучших отношений с Ираном.

Он заявил об этом на встрече с Мохаммадом Шейхалэслами в кулуарах дипломатического форума в Анталии, Турция.

Как говорится в заявлении МИД Ирака, обе стороны обсудили ситуацию в области безопасности в регионе, ход ядерных переговоров в Вене и возможно положительные последствия ядерных переговоров в отношении безопасности региона.

Хусейн в свою очередь подчеркнул углубление отношений Ирака и Ирана и интересов народов двух стран, и заявил, что на сегодняшний день отношения стран основаны на общих интересах, совместном противодействии угрозам и углублении отношений между народами.

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