Глава МИД Ирака призвал к улучшению отношений с Ираном

Он заявил об этом на встрече с Мохаммадом Шейхалэслами в кулуарах дипломатического форума в Анталии, Турция.

Как говорится в заявлении МИД Ирака, обе стороны обсудили ситуацию в области безопасности в регионе, ход ядерных переговоров в Вене и возможно положительные последствия ядерных переговоров в отношении безопасности региона.

Хусейн в свою очередь подчеркнул углубление отношений Ирака и Ирана и интересов народов двух стран, и заявил, что на сегодняшний день отношения стран основаны на общих интересах, совместном противодействии угрозам и углублении отношений между народами.

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