Иранские документальные фильмы покажут за рубежом в онлайн-формате

Иранские режиссеры-документалисты могут показать свои фильмы через платформу "Docunight" за рубежом.

Платформа "Docunight" создана при поддержке сына известного иранского режиссера Аббаса Киаростами, Ахмада Киаростами.

Подписчики теперь могут получить доступ к архиву документальных фильмов на платформе через Интернет, Apple TV, Rocco, Amazon Fire, iPad и iPhone и смотреть фильмы на своем компьютере или телевизоре.