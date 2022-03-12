12 мар. 2022 г., 15:11
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Иранские документальные фильмы покажут за рубежом в онлайн-формате

Иранские документальные фильмы покажут за рубежом в онлайн-формате

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Иранские и зарубежные документальные фильмы об Иране можно показать за рубежом в онлайн-формате через иранскую платформу.

Иранские режиссеры-документалисты могут показать свои фильмы через платформу "Docunight" за рубежом.
Платформа "Docunight" создана при поддержке сына известного иранского режиссера Аббаса Киаростами, Ахмада Киаростами.
Подписчики теперь могут получить доступ к архиву документальных фильмов на платформе через Интернет, Apple TV, Rocco, Amazon Fire, iPad и iPhone и смотреть фильмы на своем компьютере или телевизоре.

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