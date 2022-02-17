Иранцы получили три награды на Берлинале

Фильм рассказывает об истории семьи фермеров, которые 80 лет выращивали персики в Алькаррасе, небольшой деревне в Каталонии. Однако теперь наследник владельца земли, на котором стоит их поместье, хочет вырубить все деревья, а на их месте установить солнечные батареи. Неопределенность влечет за собой раскол в семье.

Гран-при жюри «Серебряный медведь» получил «Фильм писательницы» корейского режиссера Хон Сансу.

Совместный фильм Ирана и Франции «Мой любимый торт» также получил награду Юримаж (Eurimages) и 20 тыс. евро.

Документальный фильм Франции, Швейцарии, Ирана и Ливана «Увидимся в пятницу» также получил специальную премию жюри. Награда за лучший короткометражный фильм в категории «generation kplus» досталась иранской ленте «Олень».

Награда за лучшую главную роль досталась актрисе Мельтен Каптан, сыгравшей в фильме Андреаса Дрезена «Рабие Курназ против Джорджа Буша – младшего». Лента была также отмечена за лучший сценарий.

За лучшую роль второго плана награждена Лаура Басуки, сыгравшая в индонезийской ретродраме «Нана: раньше, сейчас и потом».

Приз за лучший короткометражный фильм получила российский режиссер Анастасия Вебер за работу над картиной «Трэп».