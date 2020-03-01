1 мар. 2020 г., 12:24
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News Code: 83696763
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Иранский режиссер получил приз «Золотой медведь» в Берлине

Иранский режиссер получил приз «Золотой медведь» в Берлине

Тегеран, 30 февраля, ИРНА - Новая работа «Сатана не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулова получила премию «Золотой медведь» в Берлине.

Церемония закрытия Берлинского кинофестиваля состоялась вчера вечером во дворце Берлинале, а жюри Международного конкурса возглавил британский актер Джереми Айронс.

Сатана не существует совместная работа Германии, Чехии и Ирана. Награду вручил Баран Расулоф от имени своего отца.

Берлинский международный кинофестиваль— ежегодный международный кинофестиваль, проводится с 1951 года в Берлине. Основной приз — «Золотой медведь» (медведь — геральдический символ Берлина). Проводится ежегодно в феврале (но до 1978 года проводился летом).

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