12 мар. 2022 г., 13:12
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В Турции осудили визит президента Израиля в Анкару

В Турции осудили визит президента Израиля в Анкару

Тегеран, 12 марта, ИРНА – Осудив визит президента Израиля в Анкару, турецкий народ скандировал такие лозунги, как «Смерть США», «Смерть Израилю» и «Мы все Гасем Сулеймани!».

Как сообщают местные СМИ, протестующие, которые поднимали флаг Хезболлы, Ансаруллы и снимки генерала Сулеймани, выступили против визита президента Израиля в Турцию.
После президентских выборов в Израиле, глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента. Эта беседа положила начало возобновлению диалога между Израилем и Турцией после разрыва, продолжавшегося несколько лет.
Отметим, что последний государственный визит в Турцию президента Израиля, в то время Моше Кацава, состоялся в 2003 году.
Политические отношения между Турцией и сионистским режимом обострились после нападения израильских войск на корабль «Мармара» и убийства турецких граждан, и обе стороны годами отказывались посылать послов. После направления посла и относительного улучшения отношений в последние месяцы некоторые высокопоставленные турецкие официальные лица, включая пресс-секретаря президента Турции Ибрахима Калина, встретились с израильскими властями в оккупированной Палестине.
Визит президента Израиля в Турцию считается первым шагом в нормализации отношений между Тель-Авивом и Анкарой, который вызвал протест народа страны и реакцию религиозных деятелей региона.

Twitter: @irnarussian 
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