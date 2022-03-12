Иран не считает войну решением кризисов нигде в мире, заявил Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел Ирана в этой беседе поблагодарил правительство Польши за помощь беженцам из Украины, в частности иранским гражданам.

Рау также указал на принятие Ираном польских мигрантов во время второй мировой войны, отметив, что до сих пор 1400 иранских граждан въехали в Польшу через украинскую границу.

Говоря о хороших давних отношений между двумя странами, Амир Абдоллахиян выразил готовность проводить совместную мемориальную церемонию по случаю 80-й годовщины принятия Ираном польских мигрантов в ходе визита министра иностранных дел Польши в Тегеран.

Указав на отправке гумпомощи Ирана перемещенным украинцам, глава внешнеполитического ведомства заявил: «Иранские группы помощи в координации с Международным комитетом Красного Креста готовы сотрудничать и оказывать гуманитарную помощь беженцам в Польше».

По его словам, Иран без двойных стандартов и на основе принципов своей внешней политики не видит войны в качестве решения кризисов нигде в мире, ни в Украине, ни в Йемене и ни в Афганистане. Он также вновь заявил, что Иран выступает за политическое решение в Украине.

«Некоторые международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста, работают над созданием гумкоридора с регулирующим надзором, и Польша до сих пор приняла полтора миллиона просителей убежища из Украины, и это число, вероятно, достигнет пяти миллионов. Вот почему международная поддержка так важна для соседей Украины», подчеркнул польский министр.

Амир Абдоллахиян также выразил надежду, что международное сообщество увеличит гуманитарную помощь Украине и ее соседям.



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