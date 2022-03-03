3 мар. 2022 г., 13:08
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Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость политических путей урегулирования украинского кризиса

Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость политических путей урегулирования украинского кризиса

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Питером Маурером заявил, что война не является подходящим решением кризисов на Украине, а Исламская Республика Иран с первых часов кризиса начала усилия по безопасности иранских граждан.

В разговоре с главой Комитета Международного общества Красного Креста Питером Маурером Амир Абдоллахиян сосредоточился на последней ситуации в приграничных районах Украины, Йемене и Афганистане, а также искал пути сотрудничества Ирана и МККК.

Амир Абдоллахиян высоко оценил усилия Маурера, направленные на оказание помощи нуждающимся странам региона, и подчеркнул необходимость поиска политического и дипломатического решения для прекращения войны на Украине.

Он также заявил о готовности Иранского общества Красного Полумесяца помочь жертвам украинского кризиса и попросил Международное общество Красного Креста о сотрудничестве в этом отношении.

Тем временем министр иностранных дел Ирана сослался на человеческие катастрофы в Йемене и Афганистане, подчеркнув необходимость передачи гуманитарной помощи этим странам, чтобы облегчить страдания людей.

Маурер сказал, что рад переговорам с министром иностранных дел Ирана, а также российскими и украинскими официальными лицами для пересылки гуманитарной помощи, обмена погибшими солдатами и доступа к военнопленным, подчеркнув, что Ситуация в Украине крайне критическая.

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