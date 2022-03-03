Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость политических путей урегулирования украинского кризиса

В разговоре с главой Комитета Международного общества Красного Креста Питером Маурером Амир Абдоллахиян сосредоточился на последней ситуации в приграничных районах Украины, Йемене и Афганистане, а также искал пути сотрудничества Ирана и МККК.

Амир Абдоллахиян высоко оценил усилия Маурера, направленные на оказание помощи нуждающимся странам региона, и подчеркнул необходимость поиска политического и дипломатического решения для прекращения войны на Украине.

Он также заявил о готовности Иранского общества Красного Полумесяца помочь жертвам украинского кризиса и попросил Международное общество Красного Креста о сотрудничестве в этом отношении.

Тем временем министр иностранных дел Ирана сослался на человеческие катастрофы в Йемене и Афганистане, подчеркнув необходимость передачи гуманитарной помощи этим странам, чтобы облегчить страдания людей.

Маурер сказал, что рад переговорам с министром иностранных дел Ирана, а также российскими и украинскими официальными лицами для пересылки гуманитарной помощи, обмена погибшими солдатами и доступа к военнопленным, подчеркнув, что Ситуация в Украине крайне критическая.