Иран поддерживает прекращение войны в Украине, заявил Амир Абдоллахиян

Стороны в этом разговоре обсудили последние события в двусторонних отношениях и региональные и международные вопросы, включая кризис в Украине.
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран в целях развития связей между Тегераном и Анкарой также была обсуждена министрами иностранных дел двух стран.
Амир Абдоллахиян в этой беседе назвал двусторонние отношения Ирана и Турции растущими, отметив, что делегации из двух стран на следующей неделе посетят столицы, чтобы следить за расширением всеобщих связей.
Иранский министр также пожелал успешного проведения Дипломатического форума в Анталье и трехстороннего саммита глав МИД Турции, России и Украины.
По его словам, иранская делегация также примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье, который пройдет с 11-13 марта в третий раз.
Ситуация по Украине
Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил о поддержке политического решения для прекращения войны в Украине, выразив готовность оказать помощь в этом направлении.
Говоря о последней ситуации вокруг Украины, Чавушоглу также заявил, что санкции не являются решением ни одной проблемы.
Он выразил озабоченность в связи с обострением кризиса в Украине, предупредив о возможной человеческой катастрофе, увеличении волны беженцев и мигрантов.
Министр иностранных дел Турции назвал важным трехсторонний саммит глав МИД Турции, России и Украины в целях установления прекращения огня и стабильного мира в регионе.
Чавушоглу также вновь пригласил иранского коллегу посетить Турцию.
Тегеран, 8 марта, ИРНА – Иран поддерживает политическое решение и инициативу для прекращения войны в Украине. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Стороны в этом разговоре обсудили последние события в двусторонних отношениях и региональные и международные вопросы, включая кризис в Украине.
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