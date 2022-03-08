Иран поддерживает прекращение войны в Украине, заявил Амир Абдоллахиян

Стороны в этом разговоре обсудили последние события в двусторонних отношениях и региональные и международные вопросы, включая кризис в Украине.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран в целях развития связей между Тегераном и Анкарой также была обсуждена министрами иностранных дел двух стран.

Амир Абдоллахиян в этой беседе назвал двусторонние отношения Ирана и Турции растущими, отметив, что делегации из двух стран на следующей неделе посетят столицы, чтобы следить за расширением всеобщих связей.

Иранский министр также пожелал успешного проведения Дипломатического форума в Анталье и трехстороннего саммита глав МИД Турции, России и Украины.

По его словам, иранская делегация также примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье, который пройдет с 11-13 марта в третий раз.

Ситуация по Украине

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил о поддержке политического решения для прекращения войны в Украине, выразив готовность оказать помощь в этом направлении.

Говоря о последней ситуации вокруг Украины, Чавушоглу также заявил, что санкции не являются решением ни одной проблемы.

Он выразил озабоченность в связи с обострением кризиса в Украине, предупредив о возможной человеческой катастрофе, увеличении волны беженцев и мигрантов.

Министр иностранных дел Турции назвал важным трехсторонний саммит глав МИД Турции, России и Украины в целях установления прекращения огня и стабильного мира в регионе.

Чавушоглу также вновь пригласил иранского коллегу посетить Турцию.