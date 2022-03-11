Раиси: у нас нет проблем с обеспечением основных товаров и валюты

Тегеран, 11 марта, ИРНА – Президент Эбрахим Раиси в пятницу вечером на встрече с элитой, семьями мучеников и группой различных слоев населения провинции Мазандаран в Сари сказал: «Мы видим светлое и многообещающее будущее страны и то, что делается, будет серьезно направлено на повышение благосостояния народа».