11 мар. 2022 г., 20:34
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Раиси: у нас нет проблем с обеспечением основных товаров и валюты

Раиси: у нас нет проблем с обеспечением основных товаров и валюты

Тегеран, 11 марта, ИРНА – Президент Эбрахим Раиси в пятницу вечером на встрече с элитой, семьями мучеников и группой различных слоев населения провинции Мазандаран в Сари сказал: «Мы видим светлое и многообещающее будущее страны и то, что делается, будет серьезно направлено на повышение благосостояния народа».

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