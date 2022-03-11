Раиси: у нас нет проблем с обеспечением основных товаров и валюты

Тегеран, 11 марта, ИРНА – Президент Эбрахим Раиси в пятницу вечером на встрече с элитой, семьями мучеников и группой различных слоев населения провинции Мазандаран в Сари сказал: «Мы видим светлое и многообещающее будущее страны и то, что делается, будет серьезно направлено на повышение благосостояния народа».
Похожие новости
-
Раиси поздравил с избранием нового президента Армении
Тегеран, 9 марта, ИРНА - В послании президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Ваагна Хачатуряна…
-
В сроке Раиси подписано $15,6 млрд нефтяных контрактов на и меморандумов: министр нефти
Тегеран, 7 марта, ИРНА - Министр нефти Джавад Оджи сообщил, что за первые шесть месяцев работы…
Your Comment