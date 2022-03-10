В Тегеране прошло заседание спецкомитета МИД Ирана по Украине

Последняя ситуация по украинскому кризису и иранским гражданам, перемещенным из Украины в соседние страны.
Иранская делегация на этом заседании представил доклад о ситуации с иранцами в соседних странах Украины, и были внесены предложения по улучшению положения иранцев, проживающих в Украине.
Спецкомитет МИД Ирана по Украине формирован, чтобы предлагать услуги иранским гражданам для ускорения их возвращения на родину.
24 февраля Россия начала наступление на Украину. Атакам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Мариуполь, Краматорск.
Тегеран, 10 марта, ИРНА – Заседание спецкомитета МИД Ирана по Украине под председательством министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна в среду прошло в Тегеране.
Последняя ситуация по украинскому кризису и иранским гражданам, перемещенным из Украины в соседние страны.
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