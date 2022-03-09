Посол Ирана при ООН защитила достижения страны в расширении прав и возможностей женщин

На заседании Совета Безопасности по вопросу о женщинах, мире и безопасности было Эршади заявила: «С момента своего появления Исламская Республика Иран всегда считала повышение культурного, социального, экономического и политического статуса женщин и девочек ключевым элементом своей национальной политики, законодательства и планирования».

«Несмотря на незаконные и бесчеловечные санкции США, которые явно имеют серьезные последствия для финансирования и реализации программ правительства, гражданского общества и частного сектора, направленных на продвижение и расширение прав и возможностей женщин, Иран добился значительных успехов», - отменила она.

Посол и заместитель представителя Ирана при Организации Объединенных Наций подтвердила принципиальную позицию, согласно которой вопросы, касающиеся женщин и девочек, являются обязанностью Генеральной Ассамблеи, и заявила, что Совет Безопасности должен заниматься этим вопросом только в том случае, если он непосредственно поддерживает международный мир и безопасность.