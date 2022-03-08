Иран осудил предоставление Западом иммунитета террористической группировке MKO

Гариб-Абади направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором осудил предоставление западными странами иммунитета террористической группировки «Моджахедин-э Халк».

"После победы Революции Иран стал одной из крупнейших жертв терроризма со стороны местных и иностранных террористических группировок. За это время тысячи ни в чем не повинных людей были убиты или получили серьезные ранения", говорится в письме Гариб-Абдаи.

По его словам, большинство терактов, которые являются примерами преступлений против человечности, были совершены террористической группировкой МКО.

Стоит отметить, что копия письма была также направлена Верховному комиссару ООН по правам человека, президенту Совета ООН по правам человека и главам Европейской комиссии и Европарламента.