Иран выразил протест против заявления Европы в поддержку Рухоллы Зама

Во время вызова послов Германии и Франции в МИД генеральный директор МИД решительно и недвусмысленно возражал против заявлений Европейского союза и двух европейских стран в поддержку Рухоллы Зама.

"Очень жаль, что некоторые европейские страны годами были убежищем для террористов, включая Моджахедин-э Халк и террористическую группировку Аль-Ахвазие", - сказал он.

"Это историческая трагедия, в которой Европа делит терроризм на хороший и плохой исходя из своих интересов и избирательно использует его в своих целях", - отметил он.

По словам Хатибзаде, "Страны, которые в течение многих лет недвусмысленно поддерживали агрессоров на йеменской земле, и из-за прибыльной торговли разрушительным оружием ввергли нацию в голод и состояние гуманитарной катастрофы и массовых убийств, не могут представлять себя защитником прав человека".

"Иранский народ также никогда не забудет роль этих европейских стран в оснащении Саддама химическим оружием, что привело ко смерти иранского народа во время ирано-иранской войны", - добавил он.

"Лицемерные заявления Европейского Союза, Германии и Франции не имеют значения для иранского народа и правительства", - заключил он.





