Иран возразил против инструментального использования прав человека

Гарибабади сделал это заявление на встрече с министром юстиции Намибии Ивонн Даусаб, согласно сообщению, опубликованному в четверг на веб-сайте Совета по правам человека судебной системы Ирана.

На встрече Гарибабади назвал улучшения, достигнутые в Иране в вопросах прав человека, и подробно остановился на негативном влиянии односторонних принудительных мер и терроризма на осуществление прав человека.

Он также осудил подход западных стран к вопросу о правах человека в Иране, нарушающий права человека иранского народа путем введения односторонних санкций.

Даусаб заявила о принципиальной позиции своей страны против введения санкций и односторонних принудительных мер в отношении развивающихся стран, в том числе Ирана.

Она также осудила инструментальное использование прав человека и применение двойных стандартов, заявив, что Совет по правам человека должен быть техническим собранием для рассмотрения ситуации с правами человека без политизации.

Гарибабади также встретился с министром иностранных дел Шри-Ланки Г.Л. Пиерисом и министром юстиции Али Сабри, где они обсудили использование прав человека западными странами и США для оказания давления на развивающиеся страны.

Они также обменялись мнениями о правовых и политических структурах и улучшениях в области прав человека в Иране и Шри-Ланке.

Гарибабади также принял участие по видеосвязи во встрече представителей Движения неприсоединения (ДН) и подробно рассказал о позиции Ирана в отношении прав человека.

Он упомянул общие вызовы, стоящие перед неприсоединившимися, включая односторонние принудительные меры, терроризм и политический избирательный подход Запада к правам человека.

Иранский чиновник призвал членов Движения неприсоединения выступить против такого подхода и объединиться против него.