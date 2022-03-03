Богатая история сближает Иран и Ливан: министр культуры

Эсмаили отправился в Ливан, чтобы открыть неделю культуры Ирана в стране. Он встретился со своим ливанским коллегой в четверг.

В ходе своего визита министр культуры Ирана провел встречи с президентом, премьер-министром, спикером парламента и министром культуры Ливана, а также с генеральным секретарем «Хизбаллы» Хасаном Насраллой и семьями мучеников.

Он также отдал дань уважения могилам мучеников Имада и Джахада Мугние, Имад ад-Дина Насраллы и других мучеников Сопротивления.

В другом месте своего визита в Ливан Эсмаили посетил телеканал «Аль-Манар» и встретился с несколькими деятелями культуры Ливана.

На встречах с высокопоставленными ливанскими чиновниками министр культуры Ирана призвал к укреплению связей между Тегераном и Бейрутом, заявив, что конструктивное взаимодействие между странами региона обеспечит их безопасность и предотвратит иностранное вмешательство.