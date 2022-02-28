Горнолыжный курорт Дизин возобновил работу

Соревнования Гран при по лыжному спорту также проходят в горнолыжном курорте Дизин.

Дизин — горнолыжный курорт в 70 км. к северу от города Кередж, в 120 км от Тегерана, столицы Ирана, в горах Альборз, и входит в число 40 самых высокогорных в мире.

Дизин расположен в 3600 м над уровнем моря и занимает четвёртое место в мире по качеству снега для катания, где можно кататься на лыжах и сноубордах круглый год. Курорт предоставляет в распоряжение горнолыжника великолепные трассы различной сложности, с минимальным слоем снега в 1,5 метра у подножья склона и 2,5-3 метра в начале трассы.