Дизин расположен в 3600 м над уровнем моря и занимает четвёртое место в мире по качеству снега для катания, где можно кататься на лыжах и сноубордах круглый год. Курорт предоставляет в распоряжение горнолыжника великолепные трассы различной сложности, с минимальным слоем снега в 1,5 метра у подножья склона и 2,5-3 метра в начале трассы.



Дизин был основан в 1969 году, и является первым горнолыжным курортом в Иране, который был официально признан и получил титул Международной федерации лыжного спорта, что подтверждает возможность организации там официальных и международных соревнований. При этом, зимой и летом на базе курорта Дизин проходят международные, всеиранские и региональные соревнования, чемпионаты и турниры.



Курорт круглый год находится в отличном состоянии и соответствуют мировым стандартам. Кроме, прекрасно оборудованных трасс, есть огромные площади целины с превосходным снегом. В изобилие прыжковые карнизы и снежные бугры.

Тут есть возможности катания по целине, но с соблюдением всех соответствующих правил безопасности. Большой выбор трасс для катания разного уровня сложности, которые обрабатываются ратраками. Несколько трасс сертифицированы FIS.



Для тех, кто желает соприкоснуться с тысячелетней историей Древней Персии и насладиться современным горнолыжным отдыхом, ждёт Иран и его жемчужина — Дизин.

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