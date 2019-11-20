20 нояб. 2019 г., 16:04
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News Code: 83563078
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Горнолыжный курорт Дизин — уникальное место для отдыха в Иране

Горнолыжный курорт Дизин — уникальное место для отдыха в Иране

Кередж, 20 ноября. ИРНА — Дизин — горнолыжный курорт  в 70 км. к северу от города Кередж, в 120 км от Тегерана, столицы Ирана, в горах Альборз, и входит в число 40 самых высокогорных в мире.

Дизин расположен в 3600 м над уровнем моря и занимает четвёртое место в мире по качеству снега для катания, где можно кататься на лыжах и сноубордах круглый год. Курорт предоставляет в распоряжение горнолыжника великолепные трассы различной сложности, с минимальным слоем снега в 1,5 метра у подножья склона и 2,5-3 метра в начале трассы.


Дизин был основан в 1969 году, и является первым горнолыжным курортом в Иране, который был официально признан и получил титул Международной федерации лыжного спорта, что подтверждает возможность организации там официальных и международных соревнований. При этом, зимой и летом на базе курорта Дизин проходят международные, всеиранские и региональные соревнования, чемпионаты и турниры.


Курорт круглый год находится в отличном состоянии и соответствуют мировым стандартам. Кроме, прекрасно оборудованных трасс, есть огромные площади целины с превосходным снегом. В изобилие прыжковые карнизы и снежные бугры.
Тут есть возможности катания по целине, но с соблюдением всех соответствующих правил безопасности. Большой выбор трасс для катания разного уровня сложности, которые обрабатываются ратраками. Несколько трасс сертифицированы FIS.


Для тех, кто желает соприкоснуться с тысячелетней историей Древней Персии и насладиться современным горнолыжным отдыхом, ждёт Иран и его жемчужина — Дизин.
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