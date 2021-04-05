В Иране начался международный турнир по лыжным гонкам

Соревнования с участием лыжников из Турции, Боснии и Герцеговина и Ирана проходят до 7 апреля в гигантском слаломе и слаломе. 20 лыжниц и 20 лыжников присутствуют на этом турнире.

Огромный горнолыжный курорт «Дизин», созданный с 1969 года, расположен на севере Тегерана в горной цепи Альборз. Лыжный сезон в Дизине длится дольше, чем на европейских горнолыжных курортах: с середины ноября по май, по причине его большой высоты. Это один из 40 самых высоких горнолыжных курортов в мире, самый высокий подъемник здесь достигает 3600 м (11 800 футов). Сегодня горнолыжный курорт располагает 23 трассами, которые обслуживаются 4 канатными дорогами и 25 подъёмниками гондольного, кресельного и бугельноготипов.

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