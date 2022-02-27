27 февр. 2022 г., 15:01
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Иран примет международный юниорский турнир по теннису в этом году

Иран примет международный юниорский турнир по теннису в этом году

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Международный юниорский турнир по теннису серии ITF World Tennis Tour Juniors среди теннисистов, чей возраст не превосходит 18 лет, в этом году на 10 недель пройдет в Иране. Об этом сообщил президент иранской федерации тенниса Давуд Азизи в воскресенье.

Он отметил, что Международный юниорский турнир по теннису в прошлом году прошел на 5 недель в Кише, Ширазе, Урмии и Тегеране. «В этом году всемирная федерация тенниса согласилась с увеличением срока проведения турнира на 10 недель», добавил он.
По его словам, этот турнир впервые пройдет в три стадии.

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