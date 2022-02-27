Иран примет международный юниорский турнир по теннису в этом году

Он отметил, что Международный юниорский турнир по теннису в прошлом году прошел на 5 недель в Кише, Ширазе, Урмии и Тегеране. «В этом году всемирная федерация тенниса согласилась с увеличением срока проведения турнира на 10 недель», добавил он.

По его словам, этот турнир впервые пройдет в три стадии.