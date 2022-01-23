Иранка одержала первую в истории победу на турнирах «Большого шлема»

В Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису - Australian Open-2022, входящий в серию турниров «Большого шлема».

В первом матче турнира иранка обыграв австралийскую теннисистку, одержала свою первую, историческую победу. Встреча завершилась со счетом 2:0 (6:4, 6:3).

Соперницей иранки в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии будет победительница матча теннисисток из Бельгии или Казахстана.

В последнем рейтинге Всемирной федерации тенниса, на сегодняшний день Сафи занимает 74-е место в мире.