Переговоры в Вене вступили в важную стадию, на которой различные стороны, особенно Соединенные Штаты и Европа, должны принять политические решения по оставшимся вопросам. Но в то же время западные СМИ и официальные лица поднимают вопрос об обмене пленными и пытаются привязать его к переговорам в Вене.

Но дело в том, что переговоры по обмену пленными всегда велись независимо от последующих переговоров по ядерной программе, и эти переговоры не ограничиваются последними месяцами, а продолжаются в последние годы.

В 2016 году между Ираном и Соединенными Штатами произошел случай обмена заключенными, в ходе которого четырех американцев были обменены в Иране на семерых иранцев, находящихся в заключении в Соединенных Штатах.

Еще в сроке бывшего президента США Дональда Трампа, вышедшего из ядерной сделки и оказывавшего максимальное давление на Иран, Тегеран заявлял о готовности обменять всех пленных.

Это показывает, что освобождение иранских заключенных в Соединенных Штатах или в других западных странах, которые были заключены в тюрьму за нарушение санкций США, практически не имеет ничего общего с ядерной сделкой или ядерными переговорами.

Иран считает вопрос о заключенных и их освобождении гуманитарным вопросом, но западные страны всегда пытались использовать этот вопрос в политических целях и связывать его с Советом Безопасности ООН или переговорами в Совете Безопасности ООН. Например, высокопоставленные британские политики всегда ставили освобождение британских заключенных в Иране в зависимость от выплаты их долгов Тегерану.

Однако, с точки зрения Тегерана, вопрос британского долга перед Ираном - вопрос с десятилетней историей, и Лондон юридически обязан выплатить его долг, и этот вопрос не имеет ничего общего с другими вопросами.

ИРНА сообщает, что Иран и Великобритания достигли соглашения о погашении долга Лондона не менее трех раз за последние три года, но каждый раз британские официальные лица отказывались выполнять соглашение в последний момент. Одна из причин заключается в том, что лондонские чиновники старались оставаться верными политике максимального давления Белого дома. Вторая причина заключается в том, что Лондон пытался увязать вопрос выплаты долга с освобождением своих заключенных.

В последние месяцы, помимо ядерных переговоров, высшие должностные лица разных стран неоднократно выступали посредниками в обмене пленными.

Большинство этих официальных лиц были из стран, которые вообще не участвуют в переговорах. Но администрация президента США Джо Байдена, которая сталкивается с сильной внутренней оппозицией возврату в ядерную сделку, пытается извлечь политическую выгоду из человеческого вопроса обмена пленными, чтобы продать соглашение о возварте в ядерную сделку внутри Соединенных Штатов.

Старший представитель США на переговорах в Вене Роберт Мали также дал понять, что вопрос обмена пленными не имеет никакого отношения к Вене и не зависит от ядреных переговоров. Но правительство США политизировало этот вопрос из-за множества внутренних проблем.

Вопрос об обмене пленными возник еще до переговоров в Вене и может быть решен вне зависимости от того, будет соглашение в Вене или нет. Возможно, это должно было случиться давным-давно. Но политика Вашингтона помешала этому случиться.