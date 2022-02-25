Высокопоставленный чиновник службы безопасности считает Запад ответственным за войны и кризисы

«Нет ничего более ненавистного, чем война, но когда Запад стремится различными способами нанести удар по национальной безопасности народов, он фактически несет прямую ответственность за войны и кризисы, происходящие для того, чтобы противостоять стратегии Запада», — написал Шамхани в своем Twitter-аккаунте в пятницу.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Бахадори-Джахроми заявил, что опасения безопасности по поводу растущего и провокационного расширения НАТО на восток понятны для всех независимых государств против доминирования США.

Он добавил, что верность международным и гуманитарным правам и опора на диалог и дипломатию необходимы для прекращения конфликтов.