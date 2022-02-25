25 февр. 2022 г., 20:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84662813
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Высокопоставленный чиновник службы безопасности считает Запад ответственным за войны и кризисы

Высокопоставленный чиновник службы безопасности считает Запад ответственным за войны и кризисы

Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Запад несет прямую ответственность за войны и кризисы, которые происходят для того, чтобы противостоять стратегии Запада.

«Нет ничего более ненавистного, чем война, но когда Запад стремится различными способами нанести удар по национальной безопасности народов, он фактически несет прямую ответственность за войны и кризисы, происходящие для того, чтобы противостоять стратегии Запада», — написал Шамхани в своем Twitter-аккаунте в пятницу.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Бахадори-Джахроми заявил, что опасения безопасности по поводу растущего и провокационного расширения НАТО на восток понятны для всех независимых государств против доминирования США.

Он добавил, что верность международным и гуманитарным правам и опора на диалог и дипломатию необходимы для прекращения конфликтов.

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