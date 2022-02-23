Мужская сборная Ирана заняла 3-е место на чемпионате мира по паралимпийской стрельбе из лука

Яварпур и Биабани в состав смещенной команды Ирана, которые сегодня заняли 4-е место в первом раунде, завтра сыграют с Южной Кореей.
Хади Нури и Рамазан Биабани также завтра сыграют с соперниками из Франции.
С 19 по 27 февраля в городе Дубай (ОАЭ) пройдет чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
В соревнованиях приняли участие 30 стран. Соревнования проходят смешанных, парных и личных дисциплинах.
Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Мужская сборная Ирана по стрельбе из блочного лука стала призером бронзы на чемпионате мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
Яварпур и Биабани в состав смещенной команды Ирана, которые сегодня заняли 4-е место в первом раунде, завтра сыграют с Южной Кореей.
Похожие новости
-
Чемпионат Ирана по стрельбе из лука
В пятницу, 19 февраля, в Тегеране состоялся финальный этап чемпионат Ирана по стрельбе из лука.
-
Захра Немати появилась среди лучших женщин Паралимпийских игр 2021 года
Тегеран, 27 декабря, ИРНА – Иранка Захра Немати, выигравшая третий паралимпийский титул на…
Your Comment