23 февр. 2022 г., 12:42
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Мужская сборная Ирана заняла 3-е место на чемпионате мира по паралимпийской стрельбе из лука

Мужская сборная Ирана заняла 3-е место на чемпионате мира по паралимпийской стрельбе из лука

Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Мужская сборная Ирана по стрельбе из блочного лука стала призером бронзы на чемпионате мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

Яварпур и Биабани в состав смещенной команды Ирана, которые сегодня заняли 4-е место в первом раунде, завтра сыграют с Южной Кореей.
Хади Нури и Рамазан Биабани также завтра сыграют с соперниками из Франции.
С 19 по 27 февраля в городе Дубай (ОАЭ) пройдет чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
В соревнованиях приняли участие 30 стран. Соревнования проходят смешанных, парных и личных дисциплинах.

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