Мужская сборная Ирана заняла 3-е место на чемпионате мира по паралимпийской стрельбе из лука

Яварпур и Биабани в состав смещенной команды Ирана, которые сегодня заняли 4-е место в первом раунде, завтра сыграют с Южной Кореей.

Хади Нури и Рамазан Биабани также завтра сыграют с соперниками из Франции.

С 19 по 27 февраля в городе Дубай (ОАЭ) пройдет чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

В соревнованиях приняли участие 30 стран. Соревнования проходят смешанных, парных и личных дисциплинах.