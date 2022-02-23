23 февр. 2022 г., 12:37
Journalist ID: 2388
News Code: 84660397
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Экспорт Ирана в Россию вырос на 60%

Экспорт Ирана в Россию вырос на 60%

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Председатель Ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан заявил, что экспорт Ирана в Россию демонстрирует 60-процентный рост с начала иранского года (20 марта 2021 года).

Выступая на второй ирано-российской международной конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, Хади Тизхуш Табан сказал, что ссылается на таможенную статистику, которая показывает 60-процентный рост.

Он указал на Астраханскую границу как на экономический центр, который может усилить присутствие иранских экспортеров в России, и как платформу для торговли с Ираном.

Между тем, иранский депутат Ахмад Асл-Рокнабади заявил, что Иран может воспользоваться российской нефтехимической продукцией.

Он отметил, что Иран намерен создать торговые дома в других странах.

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