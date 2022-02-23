Экспорт Ирана в Россию вырос на 60%

Выступая на второй ирано-российской международной конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, Хади Тизхуш Табан сказал, что ссылается на таможенную статистику, которая показывает 60-процентный рост.

Он указал на Астраханскую границу как на экономический центр, который может усилить присутствие иранских экспортеров в России, и как платформу для торговли с Ираном.

Между тем, иранский депутат Ахмад Асл-Рокнабади заявил, что Иран может воспользоваться российской нефтехимической продукцией.

Он отметил, что Иран намерен создать торговые дома в других странах.