МИД Ирана вызвал представителя посольства Афганистана

Глава Второго департамента Южной Азии Министерства иностранных дел осудил эти действия, противоречащие дипломатическим принципам, и подал протест Ирана в этой связи.

Помимо очевидной необходимости уважения символов принимающей страны, исполнение национального гимна стран является международно признанным поведением, сказал он, добавив, что действия представителя Афганистана несоразмерны высоким целям участия в Конференции исламского единства.

Между тем, смотритель посольства Афганистана подчеркнул особое уважение Афганистана к Исламской Республике Иран, заявив, что действия были личными и никоим образом не отражают мнение Афганистана.

38-я Международная конференция исламского единства прошла в Тегеране с участием 144 иностранных ученых и интеллектуалов из 36 стран.

Представитель Талибана в Тегеране, участвовавший в мероприятии, не встал во время исполнения иранского национального гимна, что вызвало множество реакций.

Афганский религиозный деятель, участвовавший в мероприятии, в своем послании подчеркнул полное уважение к Исламской Республике Иран и важность двусторонних отношений,

Он извинился за недоразумение, заявив, что не имел намерения каким-либо образом проявить неуважение.