38-я Международная конференция исламского единства

38-я Международная конференция исламского единства состоялась в четверг утром в Тегеране с участием президента Масъуда Пазешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
19 сент. 2024 г., 17:15

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