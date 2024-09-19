38-я Международная конференция исламского единства состоялась в четверг утром в Тегеране с участием президента Масъуда Пазешкияна.
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