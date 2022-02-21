Создание иранского бизнес-центра в Катаре помогает предоставить возможности элите Дохи и экономическим активистам

Эбрахим Раиси во время встречи с премьер-министром Катара в понедельник днем ​​охарактеризовал отношения между двумя странами как очень глубокие и основанные на религиозной и сердечной близости двух народов.

Отметив, что хорошие отношения между двумя странами могут привести к конструктивным региональным и международным отношениям, президент добавил: «Существующие возможности в Иране и Катаре, особенно огромные возможности, которые существуют в Иране, по-прежнему используются надлежащим образом для расширения отношений между две страны».

Раиси предложил создать иранский бизнес-центр в Катаре, чтобы представить возможности страны катарским экономическим и коммерческим субъектам, и сказал: «Исламская Республика Иран сегодня имеет большие достижения в различных областях производства, промышленности, технологий, нанотехнологий и биотехнологий и знаний, что может повысить уровень двусторонних взаимодействий в распоряжении катарской элиты и экономических и торговых деятелей».

Ссылаясь на деятельность шести иранских компаний в области вакцины против коронавируса, из которых четырем компаниям удалось самостоятельно производить вакцину против коронавируса, президент заявил: «Сегодня Исламская Республика Иран подготовила большое количество образованной молодежи, обладающей отличными способностями. В них есть технические и инженерные направления, и этот потенциал может стать основой для расширения сотрудничества между двумя странами».