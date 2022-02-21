21 февр. 2022 г., 23:01
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News Code: 84658445
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Создание иранского бизнес-центра в Катаре помогает предоставить возможности элите Дохи и экономическим активистам

Создание иранского бизнес-центра в Катаре помогает предоставить возможности элите Дохи и экономическим активистам

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Президент Эбрахим Раиси сказал, что Иран обладает огромным потенциалом, который не был должным образом представлен катарским экономическим и коммерческим субъектам, добавив, что создание иранского бизнес-центра в Катаре может помочь представить эти возможности катарской элите и экономическим субъектам.

Эбрахим Раиси во время встречи с премьер-министром Катара в понедельник днем ​​охарактеризовал отношения между двумя странами как очень глубокие и основанные на религиозной и сердечной близости двух народов.

Отметив, что хорошие отношения между двумя странами могут привести к конструктивным региональным и международным отношениям, президент добавил: «Существующие возможности в Иране и Катаре, особенно огромные возможности, которые существуют в Иране, по-прежнему используются надлежащим образом для расширения отношений между две страны».

Раиси предложил создать иранский бизнес-центр в Катаре, чтобы представить возможности страны катарским экономическим и коммерческим субъектам, и сказал: «Исламская Республика Иран сегодня имеет большие достижения в различных областях производства, промышленности, технологий, нанотехнологий и биотехнологий и знаний, что может повысить уровень двусторонних взаимодействий в распоряжении катарской элиты и экономических и торговых деятелей».

Ссылаясь на деятельность шести иранских компаний в области вакцины против коронавируса, из которых четырем компаниям удалось самостоятельно производить вакцину против коронавируса, президент заявил: «Сегодня Исламская Республика Иран подготовила большое количество образованной молодежи, обладающей отличными способностями. В них есть технические и инженерные направления, и этот потенциал может стать основой для расширения сотрудничества между двумя странами».

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