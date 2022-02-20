Вина за возможный провал переговоров ляжет на США и западные страны, заявил Амир Абдоллахиян

Глава МИД Ирана, который находится в Германии для участия в конференции по безопасности в Мюнхене, в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Исламская Республика с оптимизмом смотрит на переговоры. «Почему? Потому что администрация господина Раиси серьезно стремится достичь хорошего и срочного соглашения в Вене», отметил он.

«Мы уже активно предприняли усилия в бывшие раунды переговоров добиться хорошего соглашения, если на текущем этапе [диалога в Вене] западные страны не сделают то, что от них требуется, они будут ответственны за провал на переговорах", подчеркнул иранский министр.

По его словам, Иран готов добиться хорошего соглашения в кратчайшие сроки, если противоположная сторона примет необходимое политическое решение. "Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста [соглашения], — отметил он.

Напомним, президенты Ирана и Франции также в субботу по телефону обсудили последнюю ситуацию вокруг переговоров по отмене санкций в Вене.

Глава Ирана Эбрахим Раиси в этом телефонном разговоре подчеркнул, что любое соглашение в Вене должно включать отмену санкций, предоставление действительных гарантий и прекращение политических вопросов и претензий.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.

Сионистский режим и Саудовская Аравия обсудили переговоры в Вене с США

В эти дни министр обороны сионистского режима Бенни Ганц как другие израильские официальные лица боятся от формирования любого соглашения в Вене. Он в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности также встретился с вице-президентом США Камалой Харрисом, чтобы вновь обсудить неудачную политику максимального давления на Иран.



Министр обороны сионистского режима в своем Twitter также поблагодарил США и Джо Байдена за их приверженность предотвращению доступа ядерного Ираном оружия. «Я сказал ей, что любое будущее соглашение должно включать в себя последовательное соблюдение со стороны МАГАТЭ в дополнение к работе с открытыми досье ядерной программы Ирана».

Он также высоко оценил роль США в обеспечении так называемой стабильности на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить ядерную программу Ирана и переговоры в Вене.