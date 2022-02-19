19 февр. 2022 г., 11:58
Journalist ID: 2388
News Code: 84655136
0 Persons

Иранская каспийская лошадь получит родословную

Иранская каспийская лошадь получит родословную

Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Генеральный директор Иранской ассоциации защиты каспийских лошадей Мохаммад Джавад Дехган заявил, что собирается подготовить национальную родословную иранской каспийской породы лошадей в сотрудничестве со своими членами и Научно-исследовательским институтом животных Ирана.

Мохаммад Джавад Дехган сообщил ИРНА в субботу, что эта ассоциация завершила дело о первой группе каспийских лошадей, состоящей из 120 чистокровных и исходных лошадей, которые должны быть зарегистрированы на национальном и международном уровнях.

Он сказал, что ассоциация проделала эту работу в сотрудничестве с владельцами и заводчиками иранских каспийских лошадей после трех лет непрерывной работы.

По словам Дехгана, теперь все каспийские лошади подлежат родословной после подготовки их идентификационной формы, оценки экспертами по породам и прохождения генетических тестов.

По его словам, поскольку ассоциация является единственным органом, определяющим породу, ни одна лошадь в мире не будет идентифицирована как каспийская, если она не будет признана ассоциацией.

Your Comment

You are replying to: .
captcha