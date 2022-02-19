Иранская каспийская лошадь получит родословную

Мохаммад Джавад Дехган сообщил ИРНА в субботу, что эта ассоциация завершила дело о первой группе каспийских лошадей, состоящей из 120 чистокровных и исходных лошадей, которые должны быть зарегистрированы на национальном и международном уровнях.

Он сказал, что ассоциация проделала эту работу в сотрудничестве с владельцами и заводчиками иранских каспийских лошадей после трех лет непрерывной работы.

По словам Дехгана, теперь все каспийские лошади подлежат родословной после подготовки их идентификационной формы, оценки экспертами по породам и прохождения генетических тестов.

По его словам, поскольку ассоциация является единственным органом, определяющим породу, ни одна лошадь в мире не будет идентифицирована как каспийская, если она не будет признана ассоциацией.