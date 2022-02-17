Начало «игры в факт-лист» для снижения последствий принятия политических решений в Вене

Агентство Reuters заявило в сообщении в четверг вечером, что оно достигло части соглашения между Ираном и «Большой пятеркой» в Вене, в то время как, по словам старшего переговорщика Ирана в Вене Али Багери, эти переговоры дошли до согласования решений сторон.

Конечно, это не первый раз, когда Reuters публикует новости о переговорах со ссылкой на неизвестные источники, но, похоже, это не последний недействительный информационный бюллетень о содержании соглашения в этот особый и критический момент переговоров в Вене.

Источники в СМИ, близкие к переговорам, считают, что игра в «Факт-лист» в момент принятия политического решения сторонами переговоров началась с публикации недостоверных новостей Reuters и продолжится в ближайшие дни, чтобы повлиять на решение разных команд.

Сообщение Reuters, в котором утверждается, что независимые источники не подтвердили достоверность его содержания, было подтверждено вчера Али Багери Кани в Твиттере, объявившим об окончании переговоров: «После нескольких недель интенсивных переговоров соглашение было достигнуто больше, чем когда-либо». Мы близки, но пока все не согласовано, ничего не будет согласовано. Реализм, воздержание от экстравагантности и обращение к опыту последних 4 лет необходимы для достижения этой цели. Настало время нашим переговорщикам принять решение».