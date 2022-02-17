17 февр. 2022 г., 21:07
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News Code: 84653965
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Старший переговорщик Ирана встретился с представителями Евротройки

Старший переговорщик Ирана встретился с представителями Евротройки

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани начал встречу с представителями Франции, Германии и Великобритании в четверг вечером.

Вчера вечером Багери Кани написал в Твиттере, что переговорные группы в Вене как никогда близки к соглашению после нескольких недель интенсивных переговоров.

«Однако ничего не будет согласовано, пока не будет согласовано все», — отметил он, добавив: «Наши партнеры по переговорам должны быть реалистами, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет».

Старший переговорщик Ирана заявил, что другим сторонам пора принять серьезные решения.

Иран и группа «Большой пятерки», а именно Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, ведут переговоры при косвенном участии США в Вене о возобновлении ядерной сделки.

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