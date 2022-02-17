17 февр. 2022 г., 20:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84653944
0 Persons

Раиси: Государственный стандартный знак Ирана должен вызывать доверие как внутри страны, так и за рубежом

Раиси: Государственный стандартный знак Ирана должен вызывать доверие как внутри страны, так и за рубежом

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Подчеркнув важную роль организации стандартов в укреплении социального капитала, президент Ирана Эбрахим Раиси сказал, что знак национального стандарта Ирана должен быть источником доверия для всех людей, и на внутренней, и внешней аренах.

«Стандартные показатели товаров и услуг должны быть тщательно разработаны и применяться под полным контролем, чтобы быть надежными как для жителей страны, так и на региональной и международной аренах», - сказал он.

«Национальная организация по стандартизации является национальной и правительственной организацией, которая отвечает за контроль товаров и услуг, поддержание качества отечественного производства и завоевание доверия людей, и поэтому можно сказать, что эта организация играет важную роль в укреплении социального капитала», - заключил он.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha