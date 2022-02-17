Раиси: Государственный стандартный знак Ирана должен вызывать доверие как внутри страны, так и за рубежом

«Стандартные показатели товаров и услуг должны быть тщательно разработаны и применяться под полным контролем, чтобы быть надежными как для жителей страны, так и на региональной и международной аренах», - сказал он.

«Национальная организация по стандартизации является национальной и правительственной организацией, которая отвечает за контроль товаров и услуг, поддержание качества отечественного производства и завоевание доверия людей, и поэтому можно сказать, что эта организация играет важную роль в укреплении социального капитала», - заключил он.