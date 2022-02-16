16 февр. 2022 г., 19:28
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Короткометражный фильм иранского режиссера покажут в Вашингтоне

Короткометражный фильм иранского режиссера покажут в Вашингтоне

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Короткометражный фильм «The Green Absence» иранского режиссера Эхсана Гударзи будет показан на фестивале иранского кино в Вашингтоне.

Картина будет показана на 26-м фестивале иранского кино в Вашингтонском музее изящных искусств.
26-й фестиваль иранского кино пройдет в режиме онлайн в Музее изящных искусств в Вашингтоне, США с 4 по 20 февраля.

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