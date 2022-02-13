13 февр. 2022 г., 22:47
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News Code: 84650319
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Иран по-прежнему стал 10-м крупнейшим производителем стали в мире

Иран по-прежнему стал 10-м крупнейшим производителем стали в мире

Тегеран, 13 февраля, ИРНА - В этом рейтинге, относящемся к производству с начала января по конец декабря 2021 года, Китай стоял на первом месте в мире с объемом производства 1 млрд 32 млн 800 тыс. тонн (снижение на 3% по сравнению с до 2020 года).

После него Индия произвела 118 млн 100 тыс. тонн нерафинированной стали (рост 17,8%), Япония произвела 96 млн 300 тыс. тонн (рост 15,8%), США произвели 86 млн тонн (рост 18,3%) и Россия с объемом производства 76 млн тонн (рост на 6,1 процента) заняли второе до пятого места соответственно.

В 2021 году Иран произвел в общей сложности 28 миллионов 500 тысяч тонн нерафинированной стали, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 1,8 процента. Между тем, производство нерафинированной стали в Иране в декабре прошлого года увеличилось на 15,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2,8 миллиона тонн.

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