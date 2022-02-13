Иран по-прежнему стал 10-м крупнейшим производителем стали в мире

После него Индия произвела 118 млн 100 тыс. тонн нерафинированной стали (рост 17,8%), Япония произвела 96 млн 300 тыс. тонн (рост 15,8%), США произвели 86 млн тонн (рост 18,3%) и Россия с объемом производства 76 млн тонн (рост на 6,1 процента) заняли второе до пятого места соответственно.

В 2021 году Иран произвел в общей сложности 28 миллионов 500 тысяч тонн нерафинированной стали, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 1,8 процента. Между тем, производство нерафинированной стали в Иране в декабре прошлого года увеличилось на 15,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2,8 миллиона тонн.