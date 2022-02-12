Здание «Нур Алем» окрасили в цвета флага Ирана

Сфера «Нур Алем» по праву стала самым необычным строением среди объектов ЭКСПО. Это уникальное здание в форме сферы диаметром 80 метров, наверху которого установлены два бесшумных ветрогениратора. Павильон «Нур Алем» приобрел широкую популярность еще до открытия выставки ЭКСПО.

На сфере «Нур Алем» также демонстрирован текст поздравления по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции на персидском и казахском языках.

