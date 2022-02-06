6 февр. 2022 г., 18:19
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Картина иранского режиссера попала в программу кинофестиваля в Нью-Йорке

Картина иранского режиссера попала в программу кинофестиваля в Нью-Йорке

Тегеран, 6 февраля. ИРНА — Короткометражный фильм «Домашний» иранского режиссера Мохаммада Хосейна Карими попал в программу кинофестиваля MEIHODO в Нью-Йорке.

Международный молодежный фестиваль Meihodo — это независимый кинофестиваль, организованный японской корпорацией Meihodo Inc.

Общий призовой фонд превышает 100 тысяч долларов США. Церемония награждения пройдет 10 марта.

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