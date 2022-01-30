Иранская картина стала лучшим фильмом ужасов в кинофестивале Metropolis

«Аргон», который был создан в иранском Курдистане, считается первой иранской картиной на тему зомби.
В центре сюжета фильма небольшая группа людей, которые нашли убежище в заброшенном гараже во время зомби-апокалипсиса.
Тегеран, 30 января, ИРНА – Короткометражный фильм «Аргон» иранского режиссера Шуреша Вакили стал лучшей лентой ужасов в итальянском кинофестивале Metropolis.
«Аргон», который был создан в иранском Курдистане, считается первой иранской картиной на тему зомби.
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