30 янв. 2022 г., 13:27
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Иранская картина стала лучшим фильмом ужасов в кинофестивале Metropolis

Иранская картина стала лучшим фильмом ужасов в кинофестивале Metropolis

Тегеран, 30 января, ИРНА – Короткометражный фильм «Аргон» иранского режиссера Шуреша Вакили стал лучшей лентой ужасов в итальянском кинофестивале Metropolis.

«Аргон», который был создан в иранском Курдистане, считается первой иранской картиной на тему зомби.
В центре сюжета фильма небольшая группа людей, которые нашли убежище в заброшенном гараже во время зомби-апокалипсиса.

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