Иранская картина стала лучшим фильмом ужасов в кинофестивале Metropolis

Тегеран, 31 января. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Мохаммад Реза Гаеби Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не будет иметь доступа к новому иранскому ядерному объекту в Исфахане до тех пор, пока не будет восстановлен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.