18 янв. 2022 г., 14:09
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News Code: 84618061
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Будет повышаться спрос на усыновление со стороны иранцев-нерезидентов

Будет повышаться спрос на усыновление со стороны иранцев-нерезидентов

Тегеран, 18 января, ИРНА - Генеральный директор по связям с общественностью и международным делам Организации благосостояния Эхсан Джафари, говоря о содействии взаимодействию организации с главным управлением иранцев за рубежом, сказал, что спрос на усыновление со стороны иранцев-нерезидентов увеличился.

«Этому могут способствовать инициативы, предпринятые Организацией благосостояния и под руководством Министерства иностранных дел», - заявил он.

«Благодаря очень хорошему опыту социального обеспечения в различных областях реабилитации, социальной и профилактической, мы готовы передавать знания и опыт другим странам, особенно странам ближнего зарубежья», - отметил он.

Он также объяснил деятельность Организации благосостояния и дальнейшее сотрудничество с Министерством иностранных дел в смежных областях, включая предоставление лицензий иранским организациям за рубежом и возможность начала деятельности в качестве испытания в двух или трех странах для участия и сотрудничества в гуманитарных проектах Ирана.

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