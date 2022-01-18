Будет повышаться спрос на усыновление со стороны иранцев-нерезидентов

«Этому могут способствовать инициативы, предпринятые Организацией благосостояния и под руководством Министерства иностранных дел», - заявил он.

«Благодаря очень хорошему опыту социального обеспечения в различных областях реабилитации, социальной и профилактической, мы готовы передавать знания и опыт другим странам, особенно странам ближнего зарубежья», - отметил он.

Он также объяснил деятельность Организации благосостояния и дальнейшее сотрудничество с Министерством иностранных дел в смежных областях, включая предоставление лицензий иранским организациям за рубежом и возможность начала деятельности в качестве испытания в двух или трех странах для участия и сотрудничества в гуманитарных проектах Ирана.