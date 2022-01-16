Куклы Восточного Исфахана - рассказчики вчерашних историй и послы сегодняшнего дня

Куклы являются частью культурной самобытности племен в разных частях Ирана; Важность и ценность сохранения и возрождения кукол, будь то ритуальные или детские игрушки, заключается в чтении книги культуры и признании ценностей целителя каждого региона. Образ жизни, обряды и ценности жителей Восточного Исфахана, неразрывно связанные с засушливым климатом этого района, являются устным наследием кукол, которые были возрождены и сейчас находятся на пути к государственной регистрации.

В важности признания и возрождения кукол иранских племен следует сказать, что они - рассказчики всех времнем; рассказчики мифов, идей, желаний и стремлений; игрушки, прошедшие через лабиринт времени, из самого сердца древних идей и верований, и, как считается, унаследовали культуру и жизненный опыт нескольких тысячелетий различных этнических групп Ирана на этой земле.

Исследователь в области декоративно-прикладного искусства Фарзане Сулеймани Нисиани возродила кукольный образ в Восточном Исфахане, которая попыталась услышать историю о куклах в Восточном Исфахане и воссоздать это нематериальное наследие из сердец бабушек и ментальной памяти жителей этого города.

Особые вышивки восточного района Исфахана были первыми мостами связи Сулеймани с куклами этого района; вышивки взяты из образа глаз и лица (Чешмару, - ред.: сглаз), которые несли нематериальное культурное наследие с доисламских времен и далее и распространялись среди групп женщин в деревнях Восточного Исфахана и дошли до наших дней.

Чешмару сохранилось во всех деревнях на пути к востоку от Исфахана в сторону лагуны Гавхони, включая деревни вокруг замка Кортан, деревни Зиар и Барсиан, Джоздан, Соруш Азаран и Зарданжан.

Согласно словам Сулеймани, Чешмару из Восточного Исфахана виделись в виде определенного узора на ткацких станках, весне коров и овец, в брачных чертогах, на банях, воротах и ​​даже их ценных деревьях. И когда она преследовала эти образы, она стала полна решимости внести в список национальных объектов. Интересно, что жители востока Исфахана на основе этих вышивок делали куклы типа сплошных цветочков, соединенных между собой треугольников «глаз и сглаз» или даже кукольных волосков, которые украшали вышивки в виде повязок. Именно это побудило Сулеймани возродить ритуальные куклы и игрушки в Восточном Исфахане.

«Я посоветовался со своими друзьями, которые работали в этой сфере, и пришла к выводу, что эти куклы являются символическими и, общаясь с мужчинами и женщинами этих деревень, я могу воссоздать кукол, спрятанных в их ментальной памяти», - сказала Сулеймани.

По словам возродителя кукол в Восточном Исфахане, первой куклой, серьезно воссозданной женщинами Восточного Исфахана, была кукла «Аруча», что означает невеста колодцев и акведуков; кукла, основанная на ментальной памяти о настоящей религии, называемой в этой местности «Аруча»; ритуал, который, по ее словам, уходит корнями в мероприятиях дождей.

«Деревни к востоку от Исфахана подсознательно сохранили мемориал водно-болотных угодий Гавхони, а некоторые из куклы этого района, такие как Гавча, или Аруча, и Птицы водно-болотных угодий, являются отражением сознательных или бессознательных воспоминаний прошлой жизни. Фактически, мужчины и женщины воплощают память о лагуне Гавхони в этих изобразительных искусствах нематериального наследия», - сказала она.

Исследователь кукол, заявив, что для каждой этнической группы и племени в Иране существует по крайней мере одна кукла, добавила: «Куклы так или иначе относятся к группе ремесел и местного или народного искусства, и матери и бабушки делали кукол в Восточном Исфахане для особых случаев или как детские игрушки».

В провинции Исфахан, с ее широким культурным разнообразием, бесчисленное нематериальное наследие было сохранено людьми на протяжении тысячелетий, которое необходимо признать, зарегистрировать и защитить, поскольку это нематериальное наследие представляет собой культурную самобытность людей этого региона. Коренные и местные куклы восточного Исфахана вдвойне важны в особой географии этого региона, который всегда боролся с нехваткой воды, и необходимо предпринять серьезные и поддерживающие шаги, чтобы сохранить и не забыть культуру коренных народов, чьи куклы являются наследниками и рассказчиками на Востоке Исфахана.