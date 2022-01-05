Курорты Ирана в Персидском заливе – лучшие места для идеального отдыха

Иран – это страна с древним историческим прошлым на Ближнем Востоке. Иран как мост между Азией, Европой и Африкой занимает особое геостратегическое положение. Историческая давность цивилизации Персии составляет более 3000 лет. Природа Ирана также уникальна своими природными элементами, и разновидностями животных и растений. Вы можете читать о прекрасных курортах Ирана в нашем материале.

Остров Киш

Остров Киш во многих путеводителях зовется очень просто – “Жемчужина Персидского залива”. Он считается наиболее известным курортом в Иране и местом пляжного отдыха. Остров Киш - это свободная экономическая зона и иностранцы могут находится на острове Киш без визы до 10 дней. Добраться на остров Киш можно прямым рейсом из Дубая или Маската. Если у вас уже есть иранская виза, то сможете прибыть на остров рейсом внутренних иранских авиалиний из любого крупного города Ирана. Инфраструктура курорта хорошо развита. На острове Киш расположилось многие пятизвездочные отели и конечно более скромных гостиниц и торговых центров. Женщинам купаться, загорать и плавать в море в купальниках и топлесс можно только на специализированных женских пляжах, мужчинам - везде.

Не забудьте посетить крупнейший и таинственный подземный город Кариз, который расположен в острове Киш. Этому городу 270 до 570 миллион лет, и его площадь составляет примерно 14.500 кв. м. В нем можно посмотреть систему древнего водоснабжения Ирана.

Подземный город "Кариз"

Остров Кешм

Первый по размеру курорт Ирана и второй по значимости, остров Кешм, расположенный в Пресидском заливе в непосредственной близости к побережью Ирана. Восточная часть острова развивается как туристическая зона. Тут расположен исторический центр и стратегическая точка ормузского пролива. В этой части острова вы найдете руины старой Португальской крепости, построенной в 15 веке. В центральной части острова расположена заповедная зона мангровых лесов, Кешм в восточной части - это удивительной красоты геопарк с марсианскими ландшафтами, причудливой формы горами и соляной пещерой длиной 17 километров, открытой для посещения туристов. Попасть на остров Кешм можно рейсами иранских авиакомпаний из Тегерана, Исфахана, Шираза, на пароме из Бандер-Аббаса или рейсами из Омана и ОАЭ.

Долина звезд на острое Кешм

Остров Ормуз

Ормуз известен как остров «тысячи красок». Остров Ормуз попал в список мест, которых обязательно нужно посетить на юге Ирана. Остров Ормуз с красной почвой и историей длиной в 600 млн. лет расположен вблизи острова Кешм. Он расположен в часе пути на пароме от Кешма или Бандер-Аббаса. Это небольшой но очень живописный клочок суши в голубых водах Персидского залива. На Ормузе вы найдете сверкающие на солнце соляные столбы, долины темно красного цвета охры, которую тут раньше добывали и обрывающиеся в море причудливой формы утесы. Остров можно обойти на лодке за час. Рыбалка с использованием незамысловатой снасти: лески и крючка с наживкой из кусочка кальмара и креветки может принести вам незабываемые впечатления и море ярких эмоций. Объехать остров на автомобиле или моторикше с посещением всех достопримечательностей можно за 5 часов.

Разноцветный остров Ормуз

Остров Хенгам

Еще один курорт Ирана, это место для отшельников и аскетов, место для тех кто хочет оторваться от цивилизации и насладиться аутентичностью, погрузится в быт неискушенных удобствами островитян. На острове имеется лишь несколько гестхаусов, расположенных в прибрежных деревнях. Некоторые из гестхаусов с особенно непритязательной обстановкой стали культовым местом встреч для иранских хиппи и творческой интеллигенции. Остров Хенгам только в 2019 году стал частью свободной экономической зоны острова Кешм. Визитной карточкой Хенгама является колония дельфинов, проживающая в заливе между островом Кешм и Хенгам. На берегах острова расположено несколько диких пляжей, в глубине Хенгама можно встретить небольшое стадо диких косуль. Если в ваши планы не входит наслаждение аутентичностью аскетичного быта жителей острова и приобщение к культуре иранкой творческой интеллигенции, то посетить Хенгам можно за один день, объехав остров на автомобиле или моторикше.