Глава МИД: Иран не видет новых инициатив со стороны Запада в Вене

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу «Al Jazeera».

"Мы считаем, что переговорный процесс в Вене движется в правильном направлении... это благодаря инициативам, которые Исламская Республика Иран представила. Это помогает другим сторонам достичь хорошего соглашения, если у них действительно серьезные намерения и воля", сказал глава иранской дипломатии.

По его словам, на переговорах в Вене Тегеран ждет отмены санкций против Ирана, идущих вразрез с ядерной сделкой. "Мы считаем, что любые санкции, введенные после выхода США из СВПД должны быть сняты", уточнил он.

"Мы все еще не чувствуем серьезные намерения и волю западной стороны в переговорах. Поэтому я считаю, что если другую сторону беспокоит какие-либо дедлайны, то она очень легко может договориться о возвращении к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в изначальных параметрах, тогда нет необходимости в длительных переговорах", указал он.

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является отмена антииранских санкций США и воссоздание СВПД в первоначальном виде.