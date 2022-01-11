Глава МИД Ирана провел встречу с Эмиром Катара

Во время встречи, Амир Абдоллахиян и Эмир Катара обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Глава иранского МИД подчеркнул необходимость обмена делегациями и визитами на высоком уровне между двумя странами для дальнейшего развития и углубления ирано-катарских отношений, в частности в торгово-экономической области.

Министр иностранных дел Ирана также готовность Исламской Республики Иран в области развития взаимодействия со странами региона в двустороннем или многостороннем форматах.

Ранее по прибытии в Доху, глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что он намерен обсудит с катарским коллегой и Эмиром Катара актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.