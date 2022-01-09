Китай выразил признательность Ирану за справедливую позицию по зимним Олимпийским играм

Ранее в воскресенье глава Национального олимпийского комитета Ирана (НОК) Реза Салехи Амири в письме своему китайскому коллеге, председателью Национального олимпийского комитета КНР Гоу Чжунвэнь сказал, что бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине является примером использования Олимпийских игр в качестве инструмента для достижения властных целей, который увеличивает напряженность и продвигают тиранию в мире.

В ответ на заявления главы НОК Ирана, посол КНР в Тегеране выразил признательность иранской стороне за твердую и справедливую позицию в отношении зимних Олимпийских игр.

"Мы ценим твердую позицию Ирана и поддержку зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", написал посол в своем Twitter.