Амир Абдоллахиян и его норвежская коллега обсудили иранскую ядерную программу

В телефонном разговоре со своим норвежским коллегой Анникеном Хюитфельдтом сегодня вечером в четверг министр иностранных дел обсудил двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, а также переговоры по ядерной программе в Вене.

В этом разговоре Амир Абдоллахиян поздравил норвежский народ и правительство с Новым годом, отметив поддержку Исламской Республикой Иран членства Норвегии в Совете Безопасности ООН, и выразил надежду, что консультации двух стран по важным региональным и международным вопросам будет усилен.

Говоря о высоком экономическом и технологическом потенциале двух стран, министр иностранных дел выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами будет расширяться для развития отношений.