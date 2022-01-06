6 янв. 2022 г., 22:14
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News Code: 84604814
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Амир Абдоллахиян и его норвежская коллега обсудили иранскую ядерную программу

Амир Абдоллахиян и его норвежская коллега обсудили иранскую ядерную программу

Тегеран, 6 января, ИРНА - В беседе со своим норвежским коллегой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обменялся мнениями по ядерным переговорам в Вене.

В телефонном разговоре со своим норвежским коллегой Анникеном Хюитфельдтом сегодня вечером в четверг министр иностранных дел обсудил двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, а также переговоры по ядерной программе в Вене.

В этом разговоре Амир Абдоллахиян поздравил норвежский народ и правительство с Новым годом, отметив поддержку Исламской Республикой Иран членства Норвегии в Совете Безопасности ООН, и выразил надежду, что консультации двух стран по важным региональным и международным вопросам будет усилен.

Говоря о высоком экономическом и технологическом потенциале двух стран, министр иностранных дел выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами будет расширяться для развития отношений.

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